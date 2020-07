Il bagno pubblico in via delle Cantine è pronto e i cittadini chiedono subito di aprirne altri nel centro storico

Il “vespasiano” di via delle Cantine è pronto. Dopo ave risistemato le mura interne, approntate le tracce per la linea elettrica e quella idraulica, posizionate le lastre della pavimentazione e diviso in due sezioni l’interno (i locali sono del Capitolo della cattedrale di San Lorenzo), con porta metallica chiusa, il tutto è stato intonacato e sistemati i servizi igienici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A rendere nota la conclusione dei lavori è la consigliera comunale Fotinì Giustozzi e subito sotto il post le richieste di nuove installazioni di “vespasiani” in altre zone del centro storico. Sarà un caso, ma le richieste riguardano le zone investite dal fenomeno della vita notturna e che spesso sono al centro delle segnalazioni dei cittadini per la maleducazione di tanti che utilizzano angoli e portoni per i propri bisogni.

Gallery