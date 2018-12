Un giorno speciale per i piccoli malati del Chianelli: è arrivato il Babbo Natale dei vigili del fuoco

Babbo Natale è arrivato dal cielo ed ha regalato un pomeriggio magico ai piccoli pazienti della Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Perugia e ai bimbi ospiti del Residence “Daniele Chianelli”.



L’iniziativa in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia ha permesso due ingressi davvero straordinari. Con l’aiuto del camion dei Pompieri i bambini hanno visto Babbo Natale salire per cinque piani ed entrare dalla finestra del Reparto e poi dal tetto del Residence “Daniele Chianelli”, provocando grande entusiasmoCiascun bambino poi ha ricevuto il suo regalo, un desiderio che aveva espresso scrivendo una letterina con l’aiuto delle maestre della Scuola dei Coniglietti Bianchi in ospedale.

La festa si è poi trasferita al Residence Chianelli dove oltre 40 bambini hanno potuto ricevere il loro regalino dalle mani di Babbo Natale.

Durante la festa poi ci sono stati moltissimi momenti di divertimento e canti. In particolare ha partecipato alla festa una piccola amica del nostro Comitato, Alissya di 8 anni infatti è la vincitrice dell’ultima edizione dello Zecchino d’oro e ha cantato la sua deliziosa canzone. Ad allietare la serata anche i bellissimi canti del coro della scuola di San Sisto e una esibizione di Aleks, giovane paziente bulgaro che proprio al Chianelli ha imparato a suonare la chitarra con l’aiuto del musicoterapista Lorenzo Capolsini. Particolarmente graditi i dolci donati dai Cavalieri della sezione Ancri di Perugia.Babbo Natale al Chianelli. Con i Vigili del Fuoco ingresso spettacolare dalle finestre.