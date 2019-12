Natale speciale all'ospedale di Perugia e al Chianelli: tanti doni sotto l'albero per i piccoli pazienti

Babbo Natale ha fatto tappa al Reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia e al Residence “Daniele Chianelli”. All’appuntamento non è voluto mancare il Perugia calcio con i giocatori Marco Carraro, Filippo Sgarbi, Hans Nicolussi Caviglia, accompagnati dal responsabile marketing Santoboni. Con al fianco due giovani zampognari l’amato vecchietto ha distribuito doni ai bambini ricoverati e ai piccoli ospiti del Residence, la struttura che ospita bambini malati di leucemie e tumori con i loro familiari. Un pomeriggio di gioco, divertimento e tanta musica con il coro dei piccoli “Pleiadi”.

Anche quest’anno ogni bambino, ha scritto a Babbo Natale una letterina esprimendo un desiderio che il Comitato ha voluto esaudire. Biciclette, case delle bambole, giochi interattivi, sono solo alcune delle cose donate ai piccoli, ma anche ai loro fratellini e sorelline. All’evento hanno partecipato anche gli agenti della Guardia di Finanza, guidati dal Generale Lipari che ha voluto esprimere la sua vicinanza al Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”.

Presenti anche il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera, Antonio Onnis e il direttore della Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica, Maurizio Caniglia. “Il Natale – ha detto Franco Chianelli – è un momento felice e di riunione con la famiglia. Per questo ogni anno cerchiamo di esaudire tutti i desideri dei bimbi e far trascorrere loro giornate serene assieme alle famiglie, anche e specialmente in un momento di difficoltà come il percorso della malattia”.