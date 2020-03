Costretta a chiudere i suoi 150 negozi, La Spagnoli a fianco degli operatori sanitari: donate mascherine all'ospedale

Un segno concreto di vicinanza e solidarietà, in questo momento di emergenza sanitaria, arriva anche dall’azienda Luisa Spagnoli. Sono state infatti donate mascherine all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per garantire l’attività assistenziale.

L’azienda Spagnoli ha inoltre effettuato una donazione in denaro, che servirà all’acquisto di apparecchiature, secondo le necessità espresse dal personale medico-sanitario, duramente impegnato in questa battaglia.

“Essere capitano d’azienda in questa situazione è un’impresa veramente ardua, commenta Nicoletta Spagnoli amministratore delegato e Presidente) - occorre più che mai determinazione, spirito combattivo e una visione razionale del domani. L’emergenza mi ha costretta a chiudere oltre 150 negozi, a sospendere la collezione e a fermare tutte le attività. In queste situazioni è importante più che mai reagire e decidere rapidamente per rispondere alle esigenze contingenti”.

“Non è da me pubblicizzare iniziative benefiche – continua Spagnoli - ma ci tenevo ad esprimere la vicinanza alla mia terra natale, Perugia, al mio adorato Paese Italia e soprattutto la mia gratitudine a medici, operatori sanitari, e a tutti coloro che lavorano, rischiando la propria vita per fronteggiare l’emergenza. Spero che questo contributo possa essere d’ispirazione ad altri, perché ogni singolo gesto è prezioso, per uscire presto da questa situazione e tornare a crescere più forti di prima”.

In questi giorni, lo storico logo che campeggia sull’azienda è stato illuminato con i colori della bandiera Italiana, un messaggio di speranza che parte da Perugia per abbracciare l’Italia intera”.

