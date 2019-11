Perugia non dimentica il suo guerriero: l'omaggio a Leonardo Cenci

Un nuovo murales dedicato a Leonardo Cenci fa bella mostra di sé in via Annibale Vecchi, nel quartiere di Elce, quello che ha visto crescere il guerriero perugino. La rinnovata veste dell’opera è stata inaugurata nel corso della “Camminata per le vie di Elce”, un evento anche sportivo che gli amici di Leo hanno voluto celebrare a 9 mesi dalla sua scomparsa.



“Il messaggio di Leo – hanno spiegato Sergio, Orietta e Federico – è vivo in mezzo a noi e lo sarà ancora a lungo, grazie alle persone che gli hanno voluto bene e che lo ricordano costantemente, dedicandogli qualche attimo delle loro giornate”. “Un momento di alto valore simbolico, che ha espresso la forza e la bellezza di uno stare insieme bello e concreto, che lascia segni importanti. Quello visibile è il murales, ma esprime una realtà – spiega Federico – che ci ha visto insieme fin da bambini in quelle vie. Questa è la storia di leo, che continua a dare carezze e condire di gioia e passione la vita”.



Il murales è una gigantografia che raffigura Leo in una delle sue passioni, quella dello sport: la foto lo vede infatti protagonista allo stadio, con sciarpa e cappello del Perugia Calcio.