Diocesi di Perugia in lutto, si è spenta la madre del vescovo ausiliario Salvi

"E’ tornata alla Casa del Padre in terra toscana, domenica 22 dicembre, la signora Assuntina Del Furia, mamma del vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve mons. Marco Salvi, conosciuta da molti ad Anghiari e dintorni come la “maestra Tina Salvi”". Lo rende noto l'Archidiocesi di Perugia-CIttà della Pieve.

Le esequie saranno presiedute dal cardinale Gualtiero Bassetti nella concattedrale di Sansepolcro, lunedì 23 dicembre, alle 15.

A monsignor Salvi e alla sua famiglia il cardinale Bassetti e la comunità diocesana perugino-pievese "si stringono con particolare affetto, partecipando alla loro sofferenza per la grave perdita della mamma Tina, elevando preghiere al Signore affinché possa accoglierla nella sua Casa. Il Dio che si è fatto Bambino ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, accolga la cara maestra Tina e le doni la gioia di celebrare il suo primo Natale in Cielo".