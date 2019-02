Bastia Umbra, la città che cambia: approvata la variante di Piazza Mercato

Approvata definitivamente la variante urbanistica dell’area ex mattatoio a Bastia Umbra. La nuova previsione risulta più gradevole visto che è stato alleggerito l’impatto su via IV Novembre dove si affacceranno edifici più bassi preceduti dal portico che consentirà una passeggiata al coperto per tutta l’area commerciale.

La nuova soluzione progettuale, che prevede, tra l’altro, lo spostamento di gran parte dei parcheggi pubblici dalle zone interne al piano all’area che si trova nei pressi dell’incrocio tra via IV Novembre e Via Allende, renderà anche più accogliente l’ingresso di Bastia e la stessa Piazza del Mercato. Piazza dove si affaccerà l’edificio, finalmente restaurato, dell’ex mattatoio comunale, che ospiterà la Biblioteca Comunale e che diventerà un polo di aggregazione culturale, soprattutto per i giovani, i quali troveranno un ambiente accogliente nella piazza ridisegnata e dotata di un pratico e gradevole porticato.

Durante il dibattito è emerso, da parte di tutti gli intervenuti in rappresentanza delle forze politiche, il gradimento della nuova proposta, anche se questo non ha impedito ai raggruppamenti di opposizione di votare contro. Il piano è stato quindi adottato con i soli voti della maggioranza di Centrodestra.

“L’adozione di questa variante, speriamo, possa finalmente determinare, subito dopo l’approvazione definitiva e la firma della convenzione, l’inizio dei lavori. Ci siamo impegnati molto affinché, nonostante la crisi che ancora stiamo vivendo, l’attuale variante consenta l’investimento da parte del privato. Con l’approvazione definitiva, nel prossimo Consiglio Comunale, anche del Piano PIC – dichiara il sindaco Ansideri – che prevede, tra l’altro, la realizzazione di una rotatoria al posto dei semafori sulla rivierasca, posso affermare che la mia Amministrazione avrà valorizzato il principale ingresso di Bastia, creando al contempo il collegamento funzionale fra il centro Città ed il Centro Fieristico “Umbriafiere”.