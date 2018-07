Questi atleti sono un esempio! Donazione di sangue in gruppo: un bel gesto che salva tante vite

Una bella iniziativa da parte della società podistica dei L'Unatici Ellera Corciano, che nei giorni scorsi si è resa protagonista di una donazione di gruppo con alcuni dei propri atleti presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Perugia per donare. L'idea, che era stata già proposta in passato (e che sarà ripetuta anche nelle prossime settimane), è scaturita dalla collaborazione della stessa società sportiva con l'Avis Corciano, al quale si sono iscritti alcuni degli stessi podisti per incentivare le donazione ed anche a sensibilizzare gli atleti stessi e le loro famiglie all'importanza di donare sangue, soprattutto nel periodo estivo.

La squadra corcianese sta portando avanti infatti collateralmente all'attività sportiva anche varie iniziative di solidarietà, tra cui appunto quella di favorire le donazioni di sangue. Lo scopo è anche quello di diffondere l'idea che l'attività podistica, seppur faticosa e dispendiosa, è da ritenersi pienamente compatibile con l'essere donatori periodici di sangue. Intanto, tra le prossime iniziative dei L'Unatiuci Ellera Corciano c'è l'organizzazione di Ellerun'do, gara podistica in programma nel tardo pomeriggio di venerdì 7 settembre con partenza da Corciano ed arrivo ad Ellera (in occasione della tradizionale festa di Elleran'do), proprio per rinsaldare anche simbolicamente l'unione dei due paesi nel segno della corsa podistica.