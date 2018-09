Quell’atelier perugino di profumi è in un posto magico, mistico... e magnetico

Quell’atelier di profumi è in un luogo magico. Parliamo della Maison "Profumi di Perugia – Sargenti” che si trova alla confluenza ideale fra luoghi legati al culto di San Michele Arcangelo. Lo sostiene anche Elena Frasca Odorizi, esperta di esoterismo, competente in alchimia e capace di penetrare dentro le segrete cose della simbologia, considerandone le ricadute sulla vita degli uomini.

Il raffinato logo aziendale riproduce San Michele, il Grifo e il Leone, oltre ad alambicchi e strumenti alchemici, con sottostante la scritta: “Labor somnia vera facit”, ossia “La fatica consente di realizzare i sogni”. Peraltro, San Michele è protettore di numerose categorie di persone come droghieri e alchimisti: di quanti, insomma, mescolano vari elementi per farne qualcosa di più degno e prezioso.

La linea sacra di San Michele parte dal Monte Carmelo, da Gerusalemme, passa per il santuario di Delfi, sorvola la Puglia nel Gargano, a Monte Sant’Angelo, passa per la chiesa perugina del Gesù, si congiunge al nostro Tempio in cima al Borgo d’Oro, transitando per Porta Sole e attraversando idealmente l’antico Vicolo del Cherubino e la via Sant’Andrea, all’inizio della quale è appunto posta la profumeria di Carlo Sargenti. Poi quella linea si dipana in Europa, in siti famosi come Mont Saint Michel, mistico incontro quotidiano di terra e di mare. In questo luogo esisteva un ostello di accoglienza per i pellegrini che percorrevano questi ascetici itinerari.

Tra le tante osservazioni di sicuro interesse, ce n’è una oggettivamente misurabile. Il riferimento è alla evidente rilevazione di un magnetismo deciso e fortemente anomalo in corrispondenza del negozio-laboratorio dove è nato Malbus, la prima fragranza ispirata, e dedicata, alla città di Perugia.

Sargenti è un vero mago, in grado di realizzare profumi, balsami, essenze su misura per la personalità e le caratteristiche individuali di ciascuno. Premettendo la necessità di un incontro col cliente, al fine di comprenderne il carattere, i desideri, le inclinazioni. Niente che sappia di mistificazione o, peggio, di imbroglio. Ma un percorso professionale rigoroso e accreditato. Che tanta perizia gli provenga dal valore aggiunto di quel luogo, pieno di fascino e di mistero? Carlo, forse, ha trovato il suo carisma fra le pietre della Vetusta, carica di storia e di arcani.