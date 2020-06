Dall'agriturismo in crisi ai gadget dell'Inter, tutte le offerte dell'Istituto vendite giudiziarie di Perugia

Ville, scarpe, macchinari agricoli, idropulitrici e anche gadget sportivi. Le aste giudiziarie raccontano storie tragiche, di fallimenti e di affari andati male, di crisi economica.

L’Istituto vendite giudiziarie di Perugia mette all’asta diversi lotti di macchie idropulitrici: 200 idropulitrici Magic 100 tss 2 verde em al prezzo base di 1.000 euro; 15 idropulitrici Champion 1600 em k rossa al prezzo base di 105 euro; una idropulitrice Smile 130 em a 10 euro.

Per i meccanici o i patiti di auto (fate presto perché ci sono molte persone interessate) a 200 euro potete portarvi a casa, o in officina, un ponte sollevatore Teco 16 portata 2.500 chilogrammi e a partire da 245 euro un tavolo da lavoro in ferro, carrello porta attrezzi Beta c24s, cavalletto reggi ruote, smonta gomme moto Teco 20 special e 2 cric sollevatori oleopneumatici.

Sempre in materia di lavoro vanno all’asta 94 paia di scarpe da lavoro di varie marche al prezzo base di 190 euro.

Sotto con l’agricoltura e il giardinaggio. Con 20 euro vi potete aggiudicare un rigenera prato Combi 62-120.150, oppure una fresa interrasassi Condor 75; 1 attacco rapido Mtl; 1 attacco per Condor 75, 1 gruppo zavorra e una fresa interrasassi Tst 113.

Venti euro per 18 falciatrici per motocoltivatori marca losi gruppo Manovell Blitz 50, a bagno d’olio.

Sempre con il prezzo base di 20 euro sono all’asta 50 ruote e coppie di ruote con pneumatico e in ferro per motocoltivatori; 16 assolcatori per motocoltivatori; 2 porta attrezzi c/att. rapido per motocoltivatori.

Per chi fa olio e vino al prezzo base di 20 euro un lotto di 6 fusti da 75 litri diametro 400 aaltezza 304 rub. 1/2 inox;4 export lt 120 diam. 500 a. 304 cop. Ant. Rub. 1/2 inox/ms; 3 export lt 200 diam. 500 a. 304 cop. Ant. Rub. 1/2 inox; 3 export economy lt 50 diam. 400 con cop. Rub. 1/2 inox; 1 export economy lt 70 diam. 400 con cop. Rub. 1/2 inox; 3 export economy lt 280 diam. 600 con cop. Rub. 1/2 inox; 1 export economy lt 350 diam. 600 con cop. Rub. 1/2 inox/ms; 10 collo curvo moplen fil. Enol. Diam. 30; 5 gal. Aria diam. 380 a.304 completo; 5 gal. Aria diam. 380 a.304 completo; 2 sup. Tre gambe economy diam. 400; 1 sup. Tre gambe economy diam. 500; 3 sup. Tre gambe economy diam. 600.

Bastano 10 euro per aggiudicarsi 10 sandali vari modelli (numeri da 36 a 41) con tanto di spedizione a carico dell’acquirente. Con 7 euro ci si può aggiudcare un set asciugamani Gabel, un set asciugamano + ospite spugna Company Gabel nei colori blu elettrico, verde, aloe, bordeaux; asciugamano 60x110cm e ospite 40x60cm, bordi jacquard, puro cotone idrofilo 420 gr/mq.

Una sacca sport Inter a soli 10 euro e un gagliardetto dell’Inter triangolare a 6 euro a pezzo.

Con 69 euro si può acquistare un completo uomo marca Hugo Boss taglia 52: pantalone - giacca tessuto stretch 98% lana vergine e 2% elastan, gessato nero, giacca due bottoni.

Gli amanti del caffè come la bar al prezzo base di 50 euro si possono aggiudicare una macchina da caffè verticale Victoria Arduino mod. Venus bar, cromo, a 3 gruppi.

Aste importanti, infine, per due ville. La prima a Todi, vocabolo Ripaioli, 4 unità immobiliari tra commerciale, abitative e ripostigli esterni, al prezzo base di 60.223 euro con offerta minima di 45.168 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Spoleto, in località Morgnano, va all’asta un agriturismo al prezzo base di 808.500 euro e con offerta minima di 606.375 euro.