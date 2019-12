L'asta giudiziaria che non ti aspetti: vendesi mulino con vista sul Tempio del Clitunno

Antico casolare-mulino con vista sul Tempio del Clitunno in vendita, a seguito di procedura di esecuzione immobiliare, al migliore offerente. Base d’asta 1 milione e 180mila euro, con offerta minima fissata ad 885mila euro.

È l’ultimo annuncio pubblicato nel sito dell’Istituto vendite giudiziarie alal voce “beni che vanno a formare il lotto unico, ubicati nel comune di Campello sul Clitunno, si estendono lungo il versante ovest del Fiume Clitunno, con il quale confinano. Si accede da strada pubblica che si dirama da via del Tempio” e a giudicare dalle foto, oltre alla vista, è anche una bellissima struttura: un vecchio mulino costruito sopra il fiume per sfruttarne la forza motrice. Lo stabile “risulta non libero e affidato al custode”.

Il complesso in vendita è “formato dalle particelle 19, 36, 42 confina a nord e ovest con proprietà” privata, “ad ovest e a sud con proprietà” sempre privata, mentre “ad est” c’è “il fiume Clitunno” e “il solo edificio di cui alla particella 36 sub. 3 confina ad est con proprietà Ministero educazione Nazionale R. Soprintendenza ai monumenti e gallerie (Tempietto sul Clitunno) e a sud/est con strada pubblica”. Poi ci sono parti demaniali e acque pubbliche.