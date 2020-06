Furgoni, scaffalature, una betoniera e un'Audi Q2: i beni all'asta presso l'Istituto vendite giudiziarie

Nuove vendite giudiziarie. Questa volta i beni in vendita vanno dai mezzi da lavoro a moderne auto, passando per attrezzi e scaffalature.

Si inizia da una betoniera da muratore elettrica al prezzo base di 100 euro, in vendita il 10 luglio con aggiudicazione diretta online sul sito www.vemitalia.com.

Al prezzo base di 1.210 euro un lotto composto da una scaffalatura metallica 120 × 50 – 100 × 42 cm., altezza 190/200 cm con ripiani a viti, montata 50 ml lineari ca.; scaffali da esposizione, scaffalatura da esposizione modello gondola, con montanti alti 210 cm e ripiani ad incastro da 100-120-130 cm profondi 50-50 cm, montata 80 ml lineari ca.; 7 mobili in legno laccati bianco con 4 ante di cui 2 in vetro e ripiani interni. misure 120 × 33 h. 220 cm ca.; mobile cassa in legno colore rosso, misure 55-100 × 190 cm., in vendita il 10 luglio online.

Si parte da 7.050 per il lotto composto da un soppalco metalcoop, struttura in acciaio componibile formata da colonne portanti, travi principali e secondari con pedane calpestabili, n.7 campate lunghe mt 7 ca., n.5 larghe cm 120 ca. e n.2 larghe cm 6 ca; struttura alta 6 mt. ca.con due ripiani calpestabili; scaffalatura 'robusta' per pallets larghezza cm 90-105, n.7 moduli alti 6 ml., n.6 moduli alti 3 ml., montata 20 ml lineari ca.; scaffalatura 'media' metallica 120 × 80 cm, altezza da 200-300 cm con ripiani ad incastro, montata ca. 120 ml lineari; 90 cestoni in materiale ferroso di forma quadrata di dimensioni 47 × 47 cm, alti 30 cm, impilabili. Lotto all’asta online il 10 luglio prossimo.

All’asta a partire da 2.500 euro un furgone ribaltabile trilaterale Isuzu Npr 77g, color bianco, immatricolato nel 2006, cilindrata 2999, alimentazione gasolio km rilevati 205.355. Asta il 19 giugno.

A partire da 3.000 euro, invece, l’asta per un pickup Mitsubishi L200 targato, anno 2000, km rilevati 294.230 ca.; in vendita il 10 luglio 2020 con aggiudicazione diretta online sul sito www.vemitalia.com.

All’incanto anche un autocarro Iveco al prezzo base 7.000.

Pezzo forte dell’asta online del 19 giugno è, sicuramente, l’Audi Q2 bianca, immatricolata nel 2018, cilindrata 1598, alimentazione gasolio, km percorsi rilevati 55.305.

