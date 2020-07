Abiti da cerimonia, gonne e jeans, rifarsi il guardaroba con le aste dell'Istituto vendite giudiziarie

Un’asta giudiziaria dedicata alla bellezza e alla cura della persona con una serie di lotti che comprendono vestiti da cerimonia, jeans, gonne, camicie e tantissimi monili, orologi e anelli, proventi di furto o corpi di reato mai restituiti ai proprietari (perché mai trovati).

Iniziamo con i lotti E, F e G, al prezzo base di 10 euro a lotto, in vendita dal 24 luglio con aggiudicazione diretta online sul sito www.vemitalia.com e costituiti da 24 capi cerimonia, 38 abiti da donna e 9 tailleur donna.

Sempre al prezzo base di 10 euro a lotto 21 camicie donna e 45 gonne, 82 jeans donna, 8 paia di scarpe e 32 maglie da donna.

Il lotto più consistente, al prezzo base di 1.230 euro, è costituito da un orologio Sector; due anelli; un paio di orecchini; un basamento con brillante; orecchino a campana; due pezzi di collanina; un crocefisso; un bracciale con crocefisso; due fedi in metallo giallo; un gemello; spilla dorata a forma di canguro; due orecchini dorati a forma di stella; catenina con ciondolo a due fedine in metallo dorato; bracciale semirigido con medaglia al centro; collana in metallo giallo con medaglione al centro; dodici monete d’argento lire 500; orologio marca Seiko; orologio marca Sector; orologio marca Revue; orologio marca Jean Ventier; orologio marca Jean Ventier; orologio marca Citizen; orologio Philip watch; una collana di perle con chiusura a fiore; orologio marca hermin; orologio marca Swatch; collana composta da 4 fili di perle colore bianco con chiusura in metallo giallo; orologio marca Seiko; collana in metallo giallo semi rigida; anello in metallo giallo; bracciale in metallo giallo; fede in metallo giallo e bianco; orecchini in metallo giallo con due fili di pietre bianche e verdi; anello da uomo in metallo giallo; fede in metallo giallo e orecchino a cerchio (scambiato per fede); collana corallo rosso con fermaglio giallo; trentadue coralli di varia grandezza; monili vari (alcune pietre dure, anello in metallo giallo con corallo; due pendenti per orecchini con pietre rosse; due orecchini pendenti in metallo dorato; catena con crocefisso in metallo giallo; una teiera; una zuccheriera e una lattiera; un candelabro in metallo color bronzo a 5 fiamme; catenina in metallo color argento con ciondolo; sette catenine in metallo color argento e monili vari in metallo color argento; collanina metallo giallo con farfalla; una fede nuziale;anello in metallo giallo con pietra di corallo.