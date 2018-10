Assisi, la rabbia del sindaco: "Rifiuti selvaggi tutti i giorni, tolgo la campana per il vetro"

"In seguito ai ripetuti abbandoni di rifiuti, abbiamo dovuto rimuovere la campana del vetro di via Risorgimento, a #santaMariadegliAngeli":lo ha scritto il sindaco Stefania Proietti si Facebook dove ha voluto denunciare i furbetti dei rifiuti che stanno creando un forte danno di immaggine alla città del Poverello.

"Ci rendiamo conto che questo creerà alcuni piccoli disagi a molti cittadini, ma non ci restava altra scelta di fronte ai continui atti di inciviltà da parte di pochi. Lavoriamo per delineare una disposizione più razionale dei contenitori dei rifiuti, e per limitare al massimo altri atti di inciviltà. Restiamo inflessibili nei controlli: chiunque compia atti illeciti sarà punito con una sanzione amministrativa e, nei casi di reato ambientale, con una sanzione penale".