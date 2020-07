Il turismo di Assisi riparte dalla sesta edizione di Che Dio Ci Aiuti: le foto, i video e la speranza...

Le riprese della fiction “Che Dio ci aiuti”, sesta stagione, sono cominciate oggi ad Assisi e andranno avanti per tutto il 1 agosto prossimo. Tra le conferme, c'è senza dubbio Elena Sofia Ricci che torna a prestare il suo volto per la protagonista della serie Suor Angela. E nel cast c'è anche Valeria Fabrizi, grande interprete di Suor Costanza. Da non dimenticare poi Francesca Chillemi, che nella sesta serie ‘accompagnerà’ la sua Azzurra lungo la strada di un cambiamento che ha avuto inizio alla fine della quinta. Confermata anche la presenza di Gianmarco Saurino, nella fiction Nico, la cui esistenza verrà sconvolta dal ritorno di ungrande amore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Saluto con estrema soddisfazione il ritorno della fiction “Che Dio ci aiuti” ad Assisi dove sarà ambientata tutta la sesta serie - ha affermato il sindaco Stefania Proietti - portando così Assisi su Rai Uno in prima serata per dieci puntate che andranno in onda nei primi mesi del 2021. La fiction prodotta da Lux Vide (stessa produzione di Don Matteo) è molto seguita dal pubblico, anche in questi giorni in cui va in onda in replica sta vincendo tutte le serate in termini di ascolti, rappresenta una grande occasione per ripartire dopo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha messo in ginocchio il settore del turismo. Assisi è la città che da sola attrae il 25 per cento dei visitatori, deve tornare a vivere e a ospitare i turisti perchè il nostro tessuto produttivo è legato all'accoglienza. Come amministrazione faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per creare le condizioni affinchè la nostra meravigliosa città sia conosciuta, scelta e frequentata".