Lite dopo la scuola: padre preso a pugni da un altro genitore, spedito all'ospedale

"Trauma cranico e distacco della retina dell'occhio destro": è questo il bollettino medico emesso dall'Ospedale di Foligno dopo che ieri sera è arrivato al Pronto Soccorso un uomo di Assisi colpito da due pugni da parte di un conoscente. L'aggressore è un 44enne, sempre di Assisi, praticante boxer, che ora dovrà rispondere del reato di lesioni personali. La Polizia ha ricostruito i fatti dopo la denuncia del ferito:

I FATTI - Al termine di una normale giornata scolastica di una scuola elementare di una frazione di Assisi, il padre (l'uomo spedito al pronto soccorso) era andato a riprendere il proprio bambino scoprendo che un suo compagno di classe, poco prima dell’uscita, lo aveva preso per il collo procurandogli un vistoso arrossamento. Il piccolo studente si era ribellato ad un atto di bullismo: non aveva fatto lo zaino al compagno.

A quel punto il padre si è recato a casa del rivale del figlio per chidere spiegazione dell'accaduto per evitare che in futuro questa brutta azione di ripetesse. Una volta giunti nei pressi del cancello di casa ha trovato il bambino che ha confermato tutto chiedendo scusa.

Però verso sera è cambiato tutto: il genitori del bimbo pentito ha contracambiato la visita a domicilio ma con altro spirito di quello della riconciliazione. Preso dall’ira e completamente fuori controllo, avvicinandosi al padre ha sferrato, cogliendolo di sorpresa, due pugni colpendolo alla testa.