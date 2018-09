Rubinetti a secco per un giorno, nuovi lavori di Umbra Acque: gli orari e i giorni

Ancora lavori di Umbra Acque. Una nota informa che la struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, a causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, interromperà l’erogazione d'acqua in alcune località del Comune di Assisi.

I lavori si svolgeranno lunedì 10 settembre dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e l’acqua verrà interrotta a Pian della Pieve; Petrata; Le Silve; Ponte San Vetturino. Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.