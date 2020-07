Assisi, la donazione del Lions all'Usl Umbria 1: un kit speciale per aiutare i bambini

Un kit speciale per aiutare i bambini. Il Servizio di Riabilitazione dell’età evolutiva (Sree) del distretto Assisano della Usl Umbria 1 può contare su un kit per la psicomotricità, donato dal Lions Club di Assisi, che contribuirà a migliorare le abilità psicomotorie, cognitive e relazionali dei bambini con difficoltà comportamentali e psicologiche.

La consegna del materiale è avvenuta a inizio luglio alla presenza della presidente uscente del Lions di Assisi Debora Siena, della direttrice del distretto Assisano Daniela Felicioni, della responsabile dello Sree dell’Assisano Laura Cesarini e del dottor Antonio Bodo, che aveva accettato la donazione nel periodo in cui è stato responsabile del distretto.

Il kit donato, spiega la Usl Umbria 1, "sarà utilizzato per favorire le capacità cognitive e relazionali dei bambini seguiti dalla struttura, lavorando, sia in piccoli gruppi che individualmente, in uno spazio modulato per le loro esigenze. In questo periodo, anche in seguito all’emergenza Covid-19, è necessario un supporto maggiore ai bambini e alle famiglie, che hanno vissuto un lungo periodo di isolamento, spesso con accentuazione delle problematiche comportamentali e del disagio legato alla mancanza dell'esperienza scolastica e delle relazioni con i coetanei".