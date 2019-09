Servizio civile, come diventare operatori per gestire manifestazioni ed eventi: ecco il bando e i requisiti

Sei operatori volontari da destinare alla gestione delle attività e manifestazioni turistiche e culturali di Assisi. E’ il progetto “Welcome Assisi: promozione e valorizzazione culturale e turistica” inserito nel bando di selezione da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero.

La durata del progetto è di un anno, l’avvio del servizio dovrà avvenire entro il 30 aprile 2020 e l’ assegno mensile previsto è di 439,50 euro. Il bando è pubblicato sul sito del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale (www.serviziocivile.gov.it).

I requisiti per la partecipazione al progetto sono: la cittadinanza italiana, o anche di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o anche di un Paese extra UE purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.