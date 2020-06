Ad Assisi un'associazione e un progetto sul disagio psichico giovanile

L’Associazione Vi.Va. Partecipazione e Solidarietà onlus si occupa di promozione del benessere e della salute mentale come valore inestimabile per l’intera collettività. Per perseguire solidarietà e inclusione sociale a favore di soggetti con fragilità psichiche, specialmente giovani, o in situazioni di svantaggio familiare o sociale, l’associazione mette in campo una rete di volontari, che prendono in carico queste persone, proponendo loro una serie di attività.

Di recente la Vi.Va onlus ha vinto un bando per il recupero e la gestione degli spazi adiacenti alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, dando vita al Progetto Bo. Obiettivo è la realizzazione di un deposito bagagli, di un noleggio biciclette e attività di Nordic Walking, per l’inclusione socio-lavorativa di giovani svantaggiati Durante l’emergenza, i lavori di adeguamento dei locali sono stati momentaneamente sospesi.

Ma i volontari di Vi.Va. non si sono persi d’animo: durante il forzato lockdown hanno proposto ai circa 15 ragazzi seguiti un laboratorio di scrittura e di pensieri a distanza.

“La scrittura - afferma Maddalena Ciotti, psicologa e volontaria di Vi.Va. onlus - è un mezzo straordinario per conoscere se stessi ed elaborare le proprie riflessioni”. Da questo lavoro è venuto fuori un opuscolo di pensieri, coordinato dalla scrittrice Luisa Lanari. Si tratta di una sorta dei diario sulla quarantena vissuta dai questi ragazzi con fragilità psichiche e di pensieri elaborati sulla base di una parola chiave fornite dagli operatori.

L’opuscolo “Nel profondo dei pensieri…” viene distribuito su donazione per raccogliere fondi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le attività dell’associazione. Maggiori info sulle attività di Vi.Va. sul sito www.assisibo.it/