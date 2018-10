Assisi, numeri da record per la Festa di San Francesco: più di 10mila pellegrini in arrivo

E' già record per la festa di San Francesco. Secondo quanto spiegato dal direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato, il 4 ottobre arriveranno ad Assisi, dalla Regione Campania, più di 10mila pellegrini, 250 sindaci e 120 giornalisti. Sarà il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a rappresentare la Nazione alle celebrazioni in onore del Patrono d’Italia. Dopo la Santa Messa e l'accensione della Lampada Votiva al Santo, il Presidente parlerà dalla loggia del Sacro Convento. Più di 20 i collegamenti televisivi in diretta da Assisi. Tra le tv presenti: RAI1, RAI2, RAI3, Rainews24, TGR Umbria, TGR Campania, RAI UnoMattina, Tv2000, Skytg24, LA7, e Napoli Canale21. La Santa Messa in Basilica Superiore di San Francesco delle ore 10.00 verrà trasmessa in diretta su RAI1.

Nel pomeriggio alle 16 si terranno i vespri Pontificali presieduti dal Vescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, sarà presente anche il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. A seguire la Processione alla Basilica Superiore e la Benedizione all’Italia con la Chartula dal Cupolino della Basilica.

Ogni anno una regione a turno riaccende la lampada di San Francesco e quest'anno sarà la Campania con i suoi 550 comuni. A presiedere la celebrazione eucaristica del 4 ottobre, nella Basilica Superiore di San Francesco, sarà l’Arcivescovo Metropolita di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, con tutti i Vescovi campani.