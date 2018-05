Il Freccialink Assisi-Firenze, a giugno il via: gli orari e i prezzi del servizio Trenitalia

Il 10 giugno - il giorno dell'ingresso dell'orario estivo di Trenitalia - prenderà il via il servizio Freccialink per collegare Assisi e Firenze. “Per l’Umbria - sottolinea Trenitalia - la principale novità del nuovo orario sta proprio nel nuovo collegamento Freccialink che collegherà Assisi al circuito delle Frecce per Bologna, Milano e Venezia. Due le corse ogni giorno: alle 15,04 la partenza dal piazzale della stazione ferroviaria di Assisi, per giungere a Firenze Santa Maria Novella alle 17,40; per chi viene dal Nord, partenza del bus da Firenze alle 10,19 ed arrivo nella città di San Francesco alle 12,55”. Il servizio è solo in abbinamento con il biglietto del Frecciarossa. Il costo è di 10 euro.



I collegamenti, spiega ancora Trenitalia, “saranno effettuati con speciali bus dedicati, pellicolati con i colori e il logo del brand, diretti a Firenze Santa Maria Novella, dove i viaggiatori saranno accolti e assistiti dal personale di Trenitalia e accompagnati al Frecciarossa con destinazione Bologna e Milano e al Frecciargento per Padova e Venezia. Tutto il viaggio sarà connotato dai plus del servizio Frecciarossa e Frecciargento: personale dedicato, assistenza, Wi-Fi, drink e monitor di bordo anche sul bus. Gli orari dei collegamenti sono stati studiati per assicurare adeguati tempi di trasferimento dal bus al treno e viceversa. In ogni caso l’offerta delle Frecce Trenitalia, connotata da elevata frequenza e capillarità, consentirà una facile riprotezione dei clienti in caso di ritardi o inconvenienti nel viaggio su strada”.