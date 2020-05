Centro storico, assembramenti notturni in piazza Danti e in piazza IV Novembre: è polemica

Un venerdì sera come ai vecchi tempi, quelli prima del coronavirus. Assembramenti in piazza Danti e in piazza IV Novembre nella notte tra il 22 e il 23 maggio, nel cuore di Perugia.

E subito sui social si scatenano l'ondata di post con foto e video e anche la polemica. C'è chi condanna la movida notturna, chi solleva la questione dei controlli da parte delle forze dell'ordine, chi denuncia la pericolosità del comportamento e chi lo assolve perché così i ragazzi tornano a far vivere il centro storico.