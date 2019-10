Assegni a vuoto e multe non pagate, stangata della Prefettura: ai furbetti un conto da 3 milioni e mezzo

Prefettura a caccia dei furbetti. Stretta sulle infrazioni al codice della strada e sui reati di minore entità che comportano, però, danno finanziario. Nello specifico, l'Ufficio territoriale di Governo ha emesso 3mila ordinanze chiedendo il conto ad altrettanti soggetti a cui sono state inflitte sanzioni per l'emissione di assegni a vuoto, per un totale di oltre 3 milioni di euro.

Per quanto riguarda le multe non pagate, sono stati iscritti a ruolo circa 2mila verbali per un totale di 350mila euro richiesti. Soddisfazione è stata espressa dal prefetto di Perugia, Raffaele Sgaraglia, per il lavoro svolto in sinergia con le forze dell'ordine.