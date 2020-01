Asili a Perugia, aperte le iscrizioni per il 2020/21: tutti i termini e le modalità

Al via oggi, 7 dennaio 2020, le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno educativo 2020/2021 che si protrarranno fino al 31 gennaio 2020. L'iscrizione può essere effettuata on-line sul sito del Comune di Perugia (comune.perugia.it) dove è poassibile anche scaricare il modello di domanda, oppure presso l’Ufficio Asili Nido e Scuole dell’Infanzia (in Piazza C. Coppoli 3, Nuova Monteluce, asecondo piano) dal lunedì alvenerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure dalle ore 15,00 alle ore 17,00 dei lunedì e dei mercoledì restanti fino alla fine del mese.

SERVIZIO MENSA - Procedure e tempi diversi invece (non saranno disponibili né utilizzabili modelli cartacei) per il servizio di mensa scolastica, con l'iscrizione per l'anno scolastico 2020-2021, che dovrà essere effettuata esclusivamente on-line sul sito del Comune di Perugia (comune.perugia.it) a partire dal mese di aprile 2020.