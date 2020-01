Art Bonus, il Teatro Morlacchi candidato progetto dell'anno: come votare, c'è ancora tempo

Il concorso nazionale “Artbonus progetto dell’anno” promosso da Ales S.p.A. (Società responsabile del programma di gestione e promozione dell'Art Bonus per conto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e Promo PA Fondazione – LuBeC, è nato con l’obiettivo di dare valore all'impegno di quanti, mecenati ed enti, si prendono cura del patrimonio culturale del Paese con progetti di recupero e valorizzazione attraverso l'Art Bonus. Il premio consiste in un riconoscimento simbolico che verrà conferito all'ente vincitore e ai mecenati con cerimonia pubblica.

Il Comune di Perugia, dopo aver vinto la scorsa edizione con il Palazzo dei Priori, quest’anno candida il Teatro Morlacchi che potrà essere votato non solo sul sito www.concorsoartbonus.it ma anche attraverso i canali social di Art Bonus, fino a martedì 7 gennaio 2020

Come si vota sui social:

Su Facebook (pagina https://www.facebook.com/artbonus14/) verranno caricati, alla data sopra indicata, tutti i progetti in gara, suddivisi in 16 album relativi alle 16 regioni che, in questa edizione, presentano progetti in concorso. L’utente, per votare in maniera valida, dovrà mettere like (o altra reaction) sulle foto dei singoli progetti pubblicate all’interno dell’album regionale. Non verranno quindi conteggiati i like e le reactions agli album generici.

Su Instagram, (@ArtBonus https://www.instagram.com/art_bonus/) a partire dalla stessa data, verranno postate quotidianamente le singole foto (non stories o video) dei progetti in concorso. Ai fini delle votazioni, verranno dunque conteggiati i like ai suddetti post.

I voti accumulati sui social da ogni singolo progetto fino al giorno della chiusura delle votazioni faranno cumulo con i voti registrati sulla piattaforma. Non verranno inclusi reactions e like successivi all’orario e alla data di chiusura del concorso. Ogni utente, anche sui social, potrà votare più progetti.

In totale, quindi, ogni persona avrà a disposizione per ciascun progetto 3 voti, uno su ciascuno dei 3 canali di votazione.

Sarà possibile votare fino alle ore 12.00 del 7 gennaio 2020, esprimendo un’unica preferenza per ciascun progetto.

Sito concorso: www.concorsoartbonus.it

Sito Comune di Perugia: artbonus.comune.perugia.it

Info: artbonus@comune.perugia.it