Perugia torna a splendere grazie al cuore dei cittadini - mecenati: mezzo milione raccolto in sei mesi

E’ grande la generosità e l’attenzione dei cittadini verso Perugia e le sue bellezze. Lo dimostrano i soldi racconti dal primo gennaio ad oggi. In soli sei mesi è di quasi 581mila euro l’entità delle erogazioni dei mecenati 2018 che hanno contribuito a finanziare, chi interamente e chi in parte, i beni Artbonus dell’anno 2017 e 2018.

Grazie all'Art Bonus ci sarà il restauro del Teatro Morlacchi, tempio dello spettacolo umbro, i cui lavori sono finanziati dall'imprenditore mecenate Brunello Cucinelli. E ancora: il finanziamento totale del portone Atrio di Palazzo dei Priori dai 7 gruppi Lions di Perugia, l’intero ammontare di uno dei portoni della Biblioteca San Matteo degli Armeni da parte del mecenate Berardi Gabriele, una quota per l’Arco di Porta Pesa a cura dei mecenati Carlo Valente e Donata Cancellotti, una quota del portone del Convento di Monteluce dal mecenate Fratini Anna, una quota per la fontana del Piscinello a cura di Giugliarelli Mordivoglia Nuvoletta e una quota per l’acquedotto medievale da parte del Signor Tamburini Roberto.

E proprio con il patrimonio Artbonus restituito alla città restaurato grazie alle donazioni, l’estate perugina si colora di fucsia (il dress code di Artbonus Perugia) che propone una serie di inaugurazioni di beni storici tornati all’antico splendore. Dopo la chiesetta di Sant’Angelo in Ponte Felcino il 3 giugno, il pozzo di San Francesco lo scorso 11 giugno, si terrà il 7 luglio alle ore 18.45, l’inaugurazione dei tre Portoni di Palazzo dei Priori restaurati grazie ai mecenati appartenenti al gruppo Facebook Pulchra Perusia, del notaio Mario Briganti, dell’Agenzia di pubblicità Fosforica, dal mecenate Di Paterniano Francesca e dalla mecenate Lorena Pittola.

Martedì 10 luglio alle ore 20.00, l’inaugurazione dell’edicola di Monteluce restaurata grazie alle erogazioni liberali dei mecenati Staffici Alberto e Paola e l’inaugurazione del Monumento ai Caduti di Ponte San Giovanni, finanziato dall’azienda Palmerini Autoricambi, in programma il prossimo venerdì 13 luglio alle ore 18.30 a Ponte San Giovanni. Sempre il 10 luglio è in programma una passeggiata alla scoperta dei beni Artbonus in collaborazione con il Piedibus del Benessere coordinato dalla Dott.ssa Erminia Battista della Usl Umbria 1 e le Guide in Umbria che illustreranno la storia della città e dei beni Artbonus, con partenza prevista dalla piazza di Monteluce alle ore 20.30. Il 26 giugno alle ore 12, in Sala Rossa saranno svelati invece i dettagli dei lavori di restauro del Portone Atrio di Palazzo dei Priori finanziato interamente dai Lions.