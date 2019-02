Le vetrate della sala dei Notari saranno restaurate, spunta un nuovo mecenate che sosterrà l'intervento da 50mila euro

Cinquatamila euro servono. E un mecenate si è fatto avanti per prendersene carico. Cinquantamila euro necessari a restaurare le vetrate della sala dei Notari. Nel giorno in cui Perugia celebra il successo per il progetto Art Bonus relativo al restauro del portale di Palazzo dei Priori, l'annuncio del sindaco Andrea Romizi: c'è un benefattore che consentirà alla città di aggiungere un ulteriore tassello a quelli messi negli ultimi anni con il contributo di più mecenati grazie ai quali è stato possibile restituire alla città importanti parti del proprio patrimonio storico, culturale e artistico.

Uno sforzo collettivo che, è stato detto nel corso dell'incontro al termine del quale sono stati premiati sia il Comune di Perugia che chi ha contribuito, ha saputo riscuotere grande successo e che, con questa ulteriore possibilità appena annunciata, conferma un coinvolgimento ancora più consistente dei cittadini nella cura di Perugia e nella valorizzazione del concetto di bene collettivo.