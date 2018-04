L'antica chiesa di Ponte Felcino torna a splendere: grazie ai mecenati perugini raccolti oltre 20mila euro

Sarà inaugurata ufficialmente il prossimo 1 maggio a partire dalle 16,30 la chiesa di Sant’Angelo di Vitiano a Ponte Felcino, dopo il restauro reso possibile grazie ad Art Bonus. La chiesa –inserita dal Comune nell’elenco dei beni Art Bonus 2016- è stata riqualificata con un intervento conservativo consistito, in particolare, nell’impermeabilizzazione della copertura e nel ripristino delle parti fatiscenti.

A rendere possibile i lavori sono stati alcuni mecenati di Ponte Felcino, ovvero Andrea Riccini, l’Impresa Fioriti e la Farmacia Bolli (in memoria della Dott.ssa Maia Grazia Bolli), che hanno raccolto i 20.400 euro previsti per il restauro. Alla cerimonia inaugurale interverranno, insieme ai mecenati, il Sindaco Romizi, la consigliera delegata per Art Bonus Lorena Pittola, il parroco Don Alberto, la Pro loco di Ponte Felcino e le altre associazioni del territorio. Seguirà la santa messa e una merenda all’aperto per tutti i partecipanti.

La Chiesa, detta di Sant’Angelo di Vitiano ma dedicata a San Michele, un tempo si trovava in aperta campagna, oggi è, invece, inglobata nella zona industriale di Ponte Felcino. E’ una chiesa di piccole dimensioni, in stile francescano, che, fin dalla sua costruzione –prima del 1348, anno della grande peste che colpì anche Perugia- ha sempre avuto una grande importanza per la comunità di Ponte Felcino, alla qual oggi, grazie ad Art Bonus, viene restituita.