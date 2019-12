Nomine & poltrone - Arpa Umbria, Luca Proietti nuovo direttore generale

Cambio al vertice dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. L’ingegner Luca Proietti, attuale dirigente dell’Area Umbria sud sicurezza di Arpa, sarà il nuovo direttore generale. Lo ha designato, nella riunione di questa mattina, mercoledì 4 dicembre, la Giunta regionale, su proposta della presidente Donatella Tesei.

La nomina, spiega una nota della Regione Umbria, "dopo aver verificato che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 9/1998 e dalla legge 132/2016 e dell’insussistenza delle cause impeditive e di incompatibilità".



L’incarico, sottolinea ancora Palazzo Donini, "avrà la durata di un quinquennio, a decorrere dalla data del decreto della presidente della Giunta regionale". Per quanto riguarda lo stipendio del nuovo direttore generale "il trattamento economico da corrispondere per l’incarico è fissato dalla legge nella misura omnicomprensiva dell’ottanta per cento (80%) di quello corrisposto ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali".