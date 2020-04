Verde pubblico, a Marsciano si inizia con il taglio dell'erba e la cura delle aiuole

Iniziano lunedì 27 aprile i lavori di manutenzione del patrimonio verde di Marsciano, in particolare, il taglio dell’erba lungo le strade e nelle aree verdi nei punti dove è più necessario.

"Questo in oggetto – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – è solo un primo, parziale, intervento che viene realizzato dal Comune in attesa di aggiudicare definitivamente l’appalto per la manutenzione del patrimonio arboreo comunale e delle aree verdi, cosa che avverrà, presumibilmente, entro il mese di maggio. Al momento, quindi, abbiamo risorse disponibili solo per intervenire dove è più urgente, anche ai fini della sicurezza stradale, e chiediamo ai cittadini di avere un po’ di pazienza in attesa di poter far entrare in azione la nuova azienda che si occuperà di tali manutenzioni".

L’intervento prevede la manutenzione dei verdi in tutte le scuole, i tagli dell’erba sulle aiuole spartitraffico, sulle rotonde, su alcune scarpate stradali, ovvero laddove la crescita della vegetazione spontanea rende più critica la sicurezza, e su alcuni parchi e giardini, in particolare quelli a ridosso delle strade e delle aree commerciali, anche in vista di una possibile riapertura dopo il 3 maggio.