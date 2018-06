Aquarius, presidio in centro storico contro Salvini: "Aprite i porti, restiamo umani"

"Restiamo umani". Dopo il tweet dei Frati di Assisi anche un presidio in centro storico a Perugia per protestare contro la decisione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius. Ad organizzarlo l'Udu e la Rete degli Studenti medi. In campo anche il Pd di Perugia e Giovani Democratici: "Non possiamo svendere la nostra umanità per qualche voto in più - scrive il Pd di Perugia su Facebook - . Salvini gioca sulla pelle degli ultimi, alimentando rabbia e paura ingiustificate, rischiando di innescare tensioni internazionale, contravvenendo alle regole e mettendo in piedi un teatrino indegno. L'Italia non è questo e noi non possiamo stare a guardare. Vogliamo ribadire con forza che accogliere è umano: su quella barca ci sono più di 600 persone - molte donne e mamme, moltissimi minori e bambini - che hanno bisogno di una mano tesa e noi questa mano la dobbiamo e la vogliamo tendere. Apriamo i porti".

Per la Sinistra universitaria "si risponde tutti insieme alle ingiustizie e alla mancanza di umanità. Siamo scesi in piazza oggi per dire no alle decisioni decisioni sulla pelle delle persone frutto di calcoli politici e propagandistici di un governo che mira ad "alzare la voce" per far mobilitare l'Europa in suo soccorso, senza considerare il male che sta facendo a 629 persone (123 minori) innocenti, su una nave lasciata in balia del mare con scarse provviste. Il rispetto dei diritti umani e delle convenzioni europee ed internazionali sull'accoglienza non sono un dovere che uno Stato deve perseguire. Restiamo umani".