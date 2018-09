Oltre un milione di euro per la nuova Pestalozzi: approvato il progetto per la rinascita della storica scuola

Un milione e 700mila euro per riqualificare la scuola Pestalozzi. E' stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale nell’ambito del più ampio progetto generale di riqualificazione urbana “Sicurezza e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio”, il progetto relativo alla scuola primaria e per l’infanzia di via Simpatica che prevede il risanamento conservativo e l’adeguamento funzionale dell’edificio.

Il progetto approvato sarà, dunque, inviato –così come i progetti approvati nel corso della seduta pomeridiana di ieri dell’esecutivo- entro il termine del 15 settembre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa di una decisione della stessa sui fondi destinati al bando per le periferie.

“Questa non può che essere una priorità per costruire una barriera sociale contro il degrado: scuole sicure ed accessibili anche ai ragazzi disabili. –si legge in una nota dell’amministrazione comunale- La nuova Pestalozzi diventa, dunque, uno spazio per i bambini che, così, possono vivere pienamente il quartiere in ogni momento della giornata, grazie anche agli interventi previsti su impianti sportivi e parchi.”