Antenna telefonica vicino alle case e alla palestra dei ragazzi, cittadini di Ferro di Cavallo in rivolta

Una nuova antenna telefonica vicino alle abitazioni, in mezzo ad un oliveto e vicino alla palestra di Ferro di Cavallo.

I cittadini, che non hanno digerito l’antenna installata anni fa, adesso protestano e chiedono un incontro con il sindaco Andrea Romizi e stanno per depositare un esposto in Procura a Perugia.

L’antenna, alta 35 metri, sta per sorgere a meno di 70 metri dalle abitazioni e della palestra pubblica dove si allenano i ragazzi del popoloso quartiere di Perugia.

Il sindaco Romizi e altri esponenti politici sono stati interessati della questione, ma gli scavi proseguono e i cittadini hanno tutta l’intenzione di bloccare i lavori.

I cittadini si dicono increduli per l’autorizzazione concessa a questa opera e sono preoccupati per le emissioni provenienti dall’antenna una volta che la stessa entrerà in funzione.

