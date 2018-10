Ansia, depressione, disturbi del sonno: una giornata di visite gratuite con un team di professionisti

In occasione della Giornata Mondiale della salute mentale che si celebra mercoledì 10 ottobre, la Usl Umbria 1 promuove, insieme all’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), una giornata interamente dedicata alla salute mentale, in cui verranno offerte gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi dedicati alle donne che soffrono di ansia, depressione, disturbi dell’umore e del sonno.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizio, stigma e paure legate alle malattie psichiche. Psicologi, psichiatri, infermieri e ostetriche sono a disposizione per attività di counseling sul benessere fisico e psichico, informazioni su servizi ospedalieri e sui servizi territoriali sociosanitari.

Per il territorio dell’Alto Tevere, l’appuntamento è nella hall dell’ospedale di Città di Castello, vicino al bar, dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.00, dove saranno presenti gli operatori del CSM Città di Castello, del SerT ed Unità di Strada, del Punto di ascolto Antiviolenza, del Punto di ascolto Antistalking, dell’Associazione "Le fatiche di Ercole". Le ostetriche saranno disponibili invece al servizio Ostetricia e Ginecologia, presso la Sala Gialla, II piano - scala A, dalle ore 11.30 alle 12.20 e dalle 13.30 alle 15.30.

Per il territorio dell’Altro Chiascio, il personale delle Associazioni sarà a disposizione, nell’Agorà del Presidio Ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino, dalle 10 alle 16, dove le donne interessate potranno valutare con appositi questionari, il grado di benessere, autostima e resilienza e confrontarsi sul risultato con il personale specializzato a disposizione. Presso l’ Auditorium dalle ore 10,30 alle 11 verranno presentati i servizi offerti dal Presidio Ospedaliero, dal Distretto Alto Chiascio e dal Centro Salute Mentale. Le ostetriche saranno disponibili presso U.O. di ostetricia e ginecologia dalle ore 11,30 alle 15,30 per counseling ed informazioni sulle attività inerenti al percorso di salute della donna in integrazione con le attività del Servizio Consultoriale.

L’Open day della salute mentale è un’iniziativa promossa da Onda, con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e della Società Italiana di Psichiatria Geriatrica, a cui aderiscono 120 strutture su tutto il territorio nazionale. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.