Nomine & Poltrone - La "Signora" dell'Università del Sapori eletta presidente nazionale della Federazione delle Professioni

E’ l’umbra Anna Rita Fioroni, già coordinatrice nazionale, la prima presidente di Confcommercio Professioni, la nuova Federazione che rappresenta in Italia 20 mila professionisti. “Siamo felici e orgogliosi – commenta il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni - per l’incarico prestigioso che premia la lungimiranza, l’impegno e la determinazione di una imprenditrice umbra, che ha sempre creduto nella rappresentanza come valore forte, al servizio delle imprese”.

La nomina è fresca di giornata. Questa mattina, infatti, è stato sottoscritto presso la sede di Confcommercio nazionale a Roma l'atto costitutivo della Federazione di settore Confcommercio Professioni e il primo mandato di presidenza della Federazione è stato conferito ad Anna Rita Fioroni, che dichiara: "la Federazione delle professioni in Confcommercio è un traguardo importante e allo stesso tempo un punto di partenza per dare spazio ad un nuovo modo di fare rappresentanza, attenta ai mutamenti del mercato del lavoro e alla necessità di assegnare un ruolo chiave alle professioni che devono recuperare protagonismo sociale ed economico".

Presente all’evento di oggi anche Raffaela Sabatini, delegata umbra in Confcommercio Professioni nazionale e presidente di Confcommercio Professioni Umbria, costituita nei mesi scorsi per dare voce unitaria e autorevole al lavoro autonomo e professionale: un settore molto articolato. La Federazione rappresenta circa 20 mila professionisti e coordina in maniera unitaria le 14 Associazioni nazionali di professionisti del sistema confederale costituenti la Federazione.