Perugia, un balestruccio e il rondone Molli i nuovi 'ospiti' alati del Cras

Un balestruccio e un rondone. Sono solo due dei tanti uccelli ospiti in questi giorni del Centro Recupero Animali Selvatici di Perugia. "In questo periodo ospitiamo tanti uccellini - si legge sulle pagine social del Cras perugino -, tra questi il balestruccio arrivato domenica grazie a Paola Ficola, e Molli, un rondone consegnatoci dal piccolo Gabriele.

Tanti altri ne potremmo elencare, tanti pennuti arrivati grazie a chi, in contesti sempre più frenetici e complicati, ha comunque speso parte del proprio tempo per soccorrerli e contattarci. Vi siamo grati per la sensibilità che dimostrate di avere".

Poi alcune raccomandazioni: "Piccoli dettagli possono fare la differenza nel salvare la vita di queste creature indifese. Nel dubbio su come intervenire, contattate sempre un Cras, non improvvisatevi soccorritori. Tanti auguri a tutti i nostri ospiti alati".