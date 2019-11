Andrea Loreni torna a Perugia per un'altra super impresa a 40 metri di altezza: ecco dove e quando

Dopo le due ultime super imprese del funambolo Andrea Loreni che ha lasciato col fiato sospeso il pubblico presente a Perugia grazie ad una camminata sospesa da terra, su un cavo, ecco che torna, per il terzo anno consecutivo, ma in una nuova location.

Come già aveva anticipato Perugiatoday, Loreni - funambolo italiano specializzato in traversate su cavo a grandi altezze - torna a camminare sul cielo natalizio di Ponte San Giovanni. L'appuntamento è per sabato 7 dicembre alle ore 16.30. Ma se nelle due precedenti esibizioni il centro della festa è stato il centro storico del capoluogo umbro, con le passeggiate aeree dal duomo a Palazzo dei Priori, quest'anno si cambia: lo spettacolo che si trasferisce in periferia.

Il funambolo, infatti, attraverserà Piazza del mercato, partendo dalla piazza per salire fino al campanile della chiesa di San Bartolomeo, su un cavo lungo 130 metri circa, inclinato da terra a 40 metri di altezza.

La traversata è l'evento clou dell'iniziativa Natale al Ponte, che l'amministrazione insieme alla Pro Ponte guidata da Antonello Palmerini e alle associazioni della zona ha fortemente voluto per animare e valorizzare questa zona di Perugia durante il periodo natalizio.

Con questo rientro si rafforza ancora il legame tra Perugia e il funambolismo, e per Andrea Loreni è un immenso piacere tornare a incantare una città che da sempre ha dimostrato grande sensibilità verso l'atto artistico e performativo del funambolo.