Spot promozionale dell’Umbria, c’è anche Foligno in tv: “Riconosciuto il suo ruolo di città d’arte”

“Umbria, una terra meravigliosa”. Recita così lo spot trasmesso in Tv dove si vedono le immagini di alcuni borghi, paesaggi e scorci della nostra terra, pronta a ripartire per accogliere i suoi turisti. Nella nuova campagna promozionale della Regione dell’Umbria, che per due settimane verrà trasmessa in onda sui canali televisivi nazionali Rai, Mediaset, La7 e Sky, c’è anche Foligno: “Una giusta attenzione, che finalmente riconosce a Foligno il ruolo di città d’arte che merita, dopo essere stata da troppo tempo colpevolmente dimenticata” – ha sottolineato il sindaco Stefano Zuccarini – “Voglio ringraziare per questa grande opportunità l’assessore regionale al Turismo Paola Agabiti, e l’assessore Michela Giuliani per il grande impegno. Vedere il nostro Palazzo Comunale in primo piano, mi ha particolarmente emozionato e reso orgoglioso”.

“Oltre alla piazza ed al Duomo di San Feliciano – continua il primo cittadino - il territorio folignate tornerà alla ribalta mediatica nazionale con il suggestivo borgo di Rasiglia. Anche in un settore strategico come quello della promozione turistica, Foligno sta rialzando la testa”.