Anas, manutenzione strade: nuovo cantiere sulla Centrale Umbra

Si 'spostano' i cantieri sulle strade statali dell'Umbria, dove prosegue l’opera di manutenzione programmata avviata da Anas. In particolare, sulla strada statale 75 “Centrale Umbra”, tra Perugia e Foligno, sono stati attivati investimenti per oltre 15 milioni di euro per il risanamento profondo della pavimentazione, di cui 5,2 milioni di lavori ultimati negli ultimi due anni, 5 milioni per lavori in corso e altri 5,5 milioni di euro di interventi programmati.

NUOVO CANTIERE - Venerdì scorso (19 giugno) è stato ultimato il tratto in località Santa Maria degli Angeli e sono state riaperte anche le rampe di svincolo in direzione Perugia. A partire da domani (martedì 24 giugno) il cantiere si sposterà a Bastia Umbra per risanare un nuovo tratto della carreggiata in direzione Perugia. Per consentire i lavori il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre gli svincoli di Bastia Nord e Bastia Sud saranno temporaneamente chiusi per chi viaggia in direzione Perugia.

FINE LAVORI - Il completamento di questa fase è previsto entro il 10 agosto. I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.