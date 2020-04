Anas, lavori sulla E45: ecco gli svincoli chiusi dal 2 maggio

Proseguono i lavori di manutenzione sulla E45 (strada statale 3bis 'Tiberina') tra Marsciano e Casalina, dove "è in corso - fa sapere Anas - il risanamento profondo della pavimentazione su un tratto sulla carreggiata sud (direzione Roma) per circa 7 km complessivi (dal km 54 al km 47) per un investimento di 5 milioni di euro".

SVINCOLI CHIUSI - "Per consentire l’avanzamento dei lavori - si legge ancora nella nota di Anas -, a partire da sabato 2 maggio sarà chiuso anche lo svincolo di Ripabianca in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma, oltre allo svincolo di Marsciano/Collepepe che resta chiuso sempre in direzione Roma. In alternativa, il traffico diretto a Ripabianca potrà utilizzare lo svincolo di Casalina, mentre i veicoli diretti a Marsciano potranno proseguire in direzione Roma, invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Pantalla e uscire a Marsciano/Collepepe. Il completamento di questa fase è previsto entro fine giugno".

I LAVORI - "I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Gli interventi rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas (Gruppo FS italiane) a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino".

