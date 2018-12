Nuovi cantieri Anas a Perugia, due mesi di lavori lungo la statale di Pantano: la mappa

Nuovi cantieri anas a Perugia. Dal 31 dicembre e fino al 28 febbraio 2019 sulla statale 728 “di Pantano” (ex provinciale 168/I) sarà istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 6,250, in località Antognolla – San Giovanni del Pantano, nel territorio comunale di Perugia. "La limitazione - spiega Anas in una nota - è necessaria per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione del sottopasso alla sede stradale".

E non è finita qui. Sempre lungo la statale 728 “di Pantano” sono stati programmati i lavori di ripristino della pavimentazione. Dal 2 gennaio al 18 gennaio sarà infatti in vigore il senso unico alternato in tratti saltuari tra le località Pierantonio, al km 0, e San Giovanni del Pantano, al km 8.