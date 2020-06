Rotatorie, corsie aggiuntive e curve più ampie, pronti 14 milioni di euro per gli interventi sulla Flaminia

Interventi per 14 milioni di euro per la Flaminia nel tratto Spoleto-Terni. Undici interventi per risolvere le principali criticità dovute alla conformazione del tracciato, innalzando gli standard di sicurezza, migliorando il comfort di guida e la fluidità della circolazione.

I lavori prevedono l’allargamento di quattro curve di stretto raggio mediante la parziale demolizione della parete rocciosa di monte e la costruzione di opere di sostegno; miglioramento di due intersezioni a raso esistenti con la realizzazione di due rotatorie al bivio Molinaccio; realizzazione di tre corsie di marcia aggiuntive di arrampicamento in salita per i veicoli lenti; sistemazione degli incroci a raso della viabilità di accesso al centro abitato di Strettura con la Flaminia; installazione di segnaletica luminosa per migliorare la sicurezza del bivio per Montebibico; miglioramento del bivio per Mustaiole e Sustrico; miglioramento del bivio per la zona Testaccio; realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell’attuale innesto a raso per Monteluco/Spoleto Sud; realizzazione di una passerella pedonale in prossimità dello stesso incrocio.

“Dopo vent’anni in cui si è parlato della necessità di riqualificare la Strada statale 3 Flaminia, tra Spoleto e Terni, oggi finalmente possiamo dire che si inizierà concretamente a mettere mano ad una serie di interventi che sicuramente miglioreranno quel tratto di strada”. E’ quanto hanno affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l’assessore regionale alla viabilità Enrico Melasecche, a margine dell’affidamento, da parte di Anas delle attività di progettazione dei lavori di miglioramento del tracciato della strada statale 3 “Via Flaminia” tra Spoleto e Terni. Gli atti di consegna sono stati sottoscritti oggi dal responsabili della Struttura Territoriale Anas Umbria e dal progettista incaricato “COOProgetti”, a Palazzo Donini, proprio alla presenza della presidente Tesei e dell’Assessore Melasecche.

Una volta ultimata la progettazione sarà avviato l’iter di approvazione del progetto e, a seguire, la procedura di appalto per l’affidamento dei lavori. Gli interventi sono già inseriti in un piano aggiuntivo in corso di definizione per il finanziamento.