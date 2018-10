Cantieri Anas lungo la Perugia-Ancona, la mappa degli svincoli chiusi e i tempi

Cantieri Anas lungo la Perugia-Ancona, si va avanti. Secondo quanto spiegato dalla società "a partire da lunedì 15 ottobre sarà completato in anticipo sui tempi previsti il cantiere che attualmente comporta la chiusura dello svincolo di Petrignano in direzione Ancona. Contestualmente saranno avviati analoghi interventi sulla carreggiata in direzione Perugia".

E ancora: "Per consentire l’avanzamento dei lavori, il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata mentre saranno temporaneamente chiusi gli svincoli di Pianello e Petrignano per chi viaggia in direzione Perugia. Il completamento di questo cantiere è previsto entro il 30 novembre".