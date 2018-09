E45, ancora cantieri Anas: le modifiche alla viabilità e gli svincoli chiusi

Proseguono i lavori di risanamento della strada sul tratto umbro della E45. Da domani, spiega Anas, "saranno eseguiti lavori di ripristino localizzato del piano viabile in un tratto di circa 2 km (dal km 57,650 al km 59,550) in corrispondenza dello svincolo di Deruta Nord".

E ancora: "Si tratta di interventi preliminari agli interventi di risanamento profondo che in questo tratto saranno eseguiti prossimamente, nell’ambito del piano di riqualificazione attualmente in corso lungo tutta l’arteria".

Ecco le modifiche alla viabilità: "Per consentire l’esecuzione dei lavori il transito sara consentito a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata, mentre lo svincolo di Deruta Nord sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni/Roma. Il completamento di questo cantiere è previsto entro il 29 settembre".