Cantieri Anas, lavori lungo la Contessa: strada chiusa al traffico di notte per due giorni

Cantieri Anas, Contessa chiusa di notte per i lavori nella galleria nel comune di Gubbio. La statale sarà provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nelle notti di giovedì 2 e venerdì 3 luglio dalle 22 alle 6 del giorno successivo.



Ecco le vie alternative: "In alternativa, il traffico proveniente da Gubbio e diretto a Cagli/Fano potrà percorrere la strada regionale 298 in direzione Scheggia e proseguire sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fano. Viceversa, il traffico proveniente da Fano/Cagli e diretto a Gubbio dovrà percorrere la SS3 “Flaminia” in direzione Gualdo Tadino fino a Scheggia e proseguire sulla strada regionale 298 in direzione Gubbio", spiega Anas.

