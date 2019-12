Lavori in corso sulla Flaminia, le deviazioni e i percorsi alternativi tra Spoleto e Terni

Lavori in corso sulla strada statale 3 “Flaminia” in corrispondenza del viadotto al chilometro 114,800, lungo la tratta Spoleto-Terni, attualmente chiusa in entrambe le direzioni tra Strettura e il valico della Somma.

Nei giorni scorsi Anas (Gruppo FS Italiane) ha ultimato i rilievi sul campo, le attività di progettazione dell’intervento e l’approvvigionamento dei materiali e sono iniziate le operazioni di cantiere che proseguiranno senza interruzioni anche nel fine settimana. I lavori sono eseguiti da più squadre in contemporanea al fine di ridurre al minimo i tempi di completamento e riaprire al traffico la strada nel più breve tempo possibile.

L’intervento di prima fase, attualmente in corso, prevede il ripristino degli elementi individuati, oltre al ripristino e consolidamento del calcestruzzo armato su alcuni dei piloni. Il completamento di questa fase, che consentirà la riapertura al traffico, è previsto entro Natale, compatibilmente con le condizioni meteo.

Successivamente sarà progettato ed eseguito un intervento di risanamento complessivo sul resto della struttura.

Deviazioni e percorsi alternativi

Il traffico leggero (fino a 3,5 tonnellate) è deviato, con indicazioni sul posto, sul vecchio tracciato adiacente per circa 5 chilometri tra Strettura e il valico della Somma. Chi proviene da Terni/SS675 dovrà uscire a Terni Est e rientrare sulla Flaminia attraverso l’abitato di San Carlo.

Il traffico pesante è deviato sulla strada statale 209 “Valnerina”. Per i mezzi pesanti provenienti da Orte/Terni e diretti a Spoleto/Foligno l’uscita obbligatoria è allo svincolo “Terni Est” della SS 675 “Umbro Laziale”. Il percorso alternativo prevede quindi di proseguire sulla SS79bis (Terni-Rieti) fino allo svincolo “Valnerina”, procedere sulla Valnerina in direzione nord (Ferentillo/Scheggino) fino a Sant’Anatolia di Narco, proseguire sulla SS685 “delle Tre Valli Umbre” in direzione Spoleto, per poi immettersi nuovamente sulla Flaminia in corrispondenza dello svincolo di Eggi.

Il traffico pesante proveniente da Spoleto/Foligno e diretto a Terni/Orte dovrà seguire il percorso inverso: uscita dalla SS3 “Flaminia” allo svincolo di Eggi in direzione Norcia (SS685), uscita a Sant’Anatolia di Narco in direzione Terni (SS209), immissione sulla SS79bis in direzione Perugia/A1 Roma-Firenze e immissione sulla SS675 in direzione Orte/Roma.

In alternativa, il traffico pesante di lunga percorrenza può utilizzare la E45 tra Terni e Perugia e la strada statale 75 “Centrale Umbra” tra Perugia e Foligno.