Nuovi cantieri Anas, lavori lungo la Centrale Umbra: svincolo chiuso, le modifiche al traffico

Ancora cantieri Anas in Umbria. Proseguono sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” i lavori Anas per un investimento complessivo di 15 milioni di euro.

Nel dettaglio, viene spiegato in una nota, a Ospedalicchio, "dopo gli interventi preliminari eseguiti la scorsa settimana, saranno avviati i lavori di risanamento della pavimentazione a partire da lunedì 4 marzo. Per consentire l’esecuzione degli interventi il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre lo svincolo di Ospedalicchio Sud sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. Il completamento di questa fase è previsto entro il 13 aprile".