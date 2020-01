Amanda Knox posa da detenuta e fa ancora discutere sui social: "Così vestivo a Capanne"

Amanda Knox continua a far discutere, e dopo la festa di addio al nubilato in salsa social (la 32enne statunitense, definitivamente prosciolta per l’omicidio di Meredith Kercher commesso a Perugia nel 2007, convolerà a nozze con Christopher Robinson) posta su instagram un 'selfie' destinato a suscitare polemiche. L'ex studentessa di Seattle si è infatti 'autoritratta' con il suo smartphone nella sala hobby della sua casa vestita da 'detenuta' nel senso letterale del termine: "A 40 giorni dal matrimonio e con 267 caselle ancora da riempire nella lista delle cose da fare in vista delle nozze, mi sono ritratta nella mia sala hobby con la mia vecchia uniforme della prigione. Letteralmente la stessa maglia e gli stessi pantaloni che indossavo nella casa circondariale di Capanne a Perugia".