Amanda Knox, matrimonio a tema 'Star Wars': "Niente regali, ma soldi per pagare il mega party"

Un mega party a tema, con sposi e invitati vestiti come i personaggi di Star Wars. Cvosì Amanda Knox, la 32enne statunitense assolta per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto nel 2007 a Perugia dopo aver trascorso 4 anni di carcere in Italia. Già contratto legalmente nel 2018, il suo matrimonio con Christopher Robinson - secondo quanto riferisce 'Tmz' - è stato festeggiato in questo week end dalla coppia nello stato di Washington.

Poco graditi i regali, Amanda e il suo compagno hanno invitato amici e parenti a virare sulle classiche 'bustarelle' incoraggiandoli a donare soldi per coprire i costi del sontuoso party. Una festa di cui Amanda, solitamente molto 'social', non ha postato finora alcuna immagine sul suo profilo Instagram: l'ultimo suo post la ritrae con il marito e le amiche durante i preparativi per il grande giorno con la comitiva che esibisce le unghie appena fatte...